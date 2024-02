Cunoscuta artista Adda a transmis un mesaj acid pentru femeile care judeca persoanele publice. Artista este revoltata in urma comentariilor rautacioase pe care le-a vazut.Cantareata a tinut sa sublinieze faptul ca si vedetele au probleme in viata, chiar daca sunt cunoscute publicului larg, astfel ca nu ar mai trebui sa fie judecate."Dragi femei din online sau din fata televizorului, care dati cu hate si bullying in femeile care sunt persoane publice, sa stiti ca si acele femei au probleme ... citeste toata stirea