Adriana Bahmuteanu, fosta sotia a lui Prigoana, incremenita de durere: "Sunt in stare de soc, nu-mi vine sa cred"

Omul de afaceri nascut la Cluj, Silviu Prigoana, a murit, marti, la un restaurant dupa ce s-ar fi inecat cu mancare intr-un restaurant.Fosta sotie a omului de afaceri, Adriana Bahmuteanu, este in stare de soc dupa vestea mortii lui."Sunt in stare de soc, nu imi vine sa cred! Mi s-a confirmat ca s-a intamplat la Brasov, intr-un restaurant, dar nu stiu nimic altceva. Imi pare extrem de rau, este tatal copiilor mei, sunt foarte afectata. Nu am mai vorbit cu el de ani de zile, ultima data ne-am ... citește toată știrea