Afacerea "de vis" a unui barbat de 25 de ani. Castiga aproximativ 2000 de euro pe luna vanzandu-si sosetele uzate online

Un tanar de 25 de ani din Marea Britanie, a ajuns sa castige sume impresionante de bani, doar stand acasa si purtand sosete. Billy-Joe Gray a ajuns sa isi vanda in mediul online sosetele uzate, iar cererea este din ce in ce mai mare, astfel ca lunar ajunge la suma de 1.600 de lire sterline (peste 1900 de euro) din aceasta "afacere".Povestea impresionanta a lui Billy-Joe Gray a inceput dupa ce si-a facut impreuna cu iubita lui un cont pe OnlyFans, astfel ca in acest mod au aflat ca exista o ... citeste toata stirea