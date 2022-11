Al Bano si Romina Power la Cluj! Voci impecabile, dar concertul a fost lungit si a avut momente stranii - VIDEO

Al Bano si Romina Power au cantat duminica seara la Cluj-Napoca, sau mai bine zis au cantat fiecare separat, cu doua momente in care s-au suportat pe scena.Concertul trebuia sa inceapa la 20.00, dar a inceput cu 15 minute intarziere. Al Bano a cantat singur la inceput, iar apoi i s-a alaturat si Romina Power, sustinuta in doua carje, pentru ca are probleme cu genunchii. Un moment straniu a fost atunci cand artistul a tinut sa precizeze, glumind, ca nu el nu i-a facut nimic fostei sale sotii. ... citeste toata stirea