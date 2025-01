Alex Beni, fosta ispita de la Insula Iubirii, socat la Cluj: Un "prieten" i-a vandalizat bolidul de LUX in parcare la Cluj-Napoca

Stupoare pentru Alex Beni, fosta ispita de la Insula Iubirii: Cum si-a gasit masina zgariata in parcare la ClujAlex Beni, fosta ispita de la Insula Iubirii, a inceput anul 2025 cu o adevarata surpriza, insa nu una placuta. Recent, acesta a avut un incident mai putin norocos, care l-a lasat fara cuvinte. Beni a descoperit, cu mare surprindere, ca masina sa fusese vandalizata in parcarea unde o lasase."Am vazut la spalatorie azi cand am spalat-o, e praf toata masina pe partea stanga, e zgariata ... citește toată știrea