Anamaria Prodan are FIEsE numai in Romania! A fost surprinsa in Istanbul, intr-un magazin de fake-uri - FOTO

Anamaria Prodan a fost surprinsa de paparazzi in timp ce dadea o raita prin magazinele de fake-uri din Istanbul.Vedeta pozeaza in multimilionara, dar la Istanbul a ocolit magazinele de lux, oprindu-se in cele care comercializeaza fake-uri la preturi uluitor de mici.Fosta sotie a lui Reghecampf face parada aproape zilnic cu brandurile de lux pe care le imbraca: Gucci, Louis Vuitton sau Hermes, dar toata lumea stie ca Turcia abunda de fake -uri bine facute, de unde se aprovizioneaza multa lume. ... citeste toata stirea