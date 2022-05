Anamaria Prodan, "lectie" pentru Reghecampf: "Iubesc, dar niciodata n-o sa ma vezi la brat cu acel cineva pana nu am procesul gata"

Anamaria Prodan a recunoscut ca in viata ei si-a facut aparitia un nou partener, care i-a readus zambetul pe buze. Impresara a dezvaluit de ce isi tine la secret partenerul, dar a vorbit si despre procesul de divort de Laurentiu Reghecampf. Prodan spune ca se afla in "cea mai buna perioada a vietii" sale, insa nu si-ar permite sa iasa la brat cu noul iubit, inainte de obtinerea divortului."Sunt, sincer, in cea mai buna perioada a vietii si ma simt bine eu, inauntru, si se vede si pe afara, asa ... citeste toata stirea