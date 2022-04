Anamaria Prodan, mesaj de suflet, in miez de noapte, pentru Reghecampf: "Cu toate amantele, ramanem cel mai frumos cuplu"

Anamaria Prodan pare tot mai indecisa in legatura cu relatia pe care o are cu Laurentiu Reghecampf. In timp ce antrenorul Universitatii Craiova si-a gasit fericirea in bratele amantei Corina Caciuc si asteapta un copil cu aceasta, Anamaria Prodan publica mesaje "siropoase" pe pagina sa de Instagram. Unele chiar in miezul noptii.Impresara i-a transmis un nou mesaj celui cu care a fost casatorita de mai bine de 13 ani, unul care pare a fi o declaratie de dragoste mai subtila. Desi anterior, ... citeste toata stirea