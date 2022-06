Anamaria Prodan, regretele unei relatii esuate: "Laur a fost doar o prada usoara. Cum a ajuns fetita asta atat de aproape de noi?"

Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf se afla in plin proces de divort, iar in ultima perioada au aparut tot mai multe atacuri intre cei doi in urma deciziei de separare. Fostul antrenor al Universitatii Craiova si-a refacut deja viata alaturi de iubita lui, Corina Caciuc, care i-a adus pe lume un baietel, insa a ramas in relatii bune si cu impresara de dragul lui Bebeto, baiatul pe care cei doi il au impreuna.Cu toate acestea, Prodan spune ca baiatul nu este obligat sa tina legatura cu ... citeste toata stirea