Anda Adam, explicatie pentru amenda primita de Politia Locala Cluj - "Lumea este foarte rea"

Anda Adam a fost amendata din nou la Cluj dupa ce a parcat neregulamentar. Vedeta a explicat incidentul pe contul ei de Instagram, vizibil iritata de ce i se intampla si deranjata de faptul ca este criticata pentru faptele ei."Vreau sa mentionez ca nu am fost nici macar o secunda pe trecerea de pietoni, am fost langa acea trecere de pietoni, la un metru distanta. Intr-adevar eram aproape de trecerea de pietoni, dar nici macar zece centimetri nu am calcat cu roata peste trecerea de pietoni. (... ... citeste toata stirea