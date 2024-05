Anda Adam face nunta cu 500 de invitati: "Va fi in club, nu intr-un restaurant"

Dupa ce a inchis clubul sau din Cluj-Napoca, artista Anda Adam si Yosif Mohaci isi vor uni destinele in fata lui Dumnezeu pe 29 iunie. Petrecerea nu va avea insa loc intr-un restaurant, asa cum se obisnuieste, ci intr-un club. Cei doi s-au casatorit civil in anul 2022.Suntem pregatiti sa facem o nunta ca in povesti, asa ca, pe 29 iunie voi imbraca rochia de mireasa. Va fi o nunta atipica, in club, nu intr-un restaurant si ne pregatim intens pentru ziua cea mare. Sa ne tineti pumnii sa ne iasa ... citește toată știrea