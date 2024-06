Anda Adam, nunta spectaculoasa in club cu acrobati, fete suspendate in globuri si muzica cu Florin Salam si Tzanca Uraganu- VIDEO

Anda Adam, nunta spectaculoasa cu acrobati, fete suspendate in globuri si muzica cu Florin Salam si Tzanca Uraganu. 30 de mii de euro doar decorul si florileSambata, 29 iunie, Anda Adam va organiza in weekend o nunta de neuitat intr-un club exclusivist din Bucuresti. Artista a cheltuit 30.000 de euro doar pentru decor si flori, dorind ca totul sa fie perfect in ziua cea mare.Meniul ales de miri reflecta un mix rafinat intre bucataria frantuzeasca si cea romaneasca, pentru a satisface ... citește toată știrea