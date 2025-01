Andra, despre clipele EMOEsIONANTE traite pe scena alaturi de fiica ei, Eva: ,,Muzica este o parte din ADN-ul nostru"

Andra Maruta a vorbit despre cum a decurs anul anterior pentru ea si pentru frumoasa sa familie. Cantareata din Cluj sustine ca 2024 a fost un an fabulos si ca planuieste sa o ia de la capat anul acesta, cu tot la fel de mult entuziasm si optimism."Ma simt implinita. A fost un an plin, dar atat de frumos si intens. Am avut parte de momente unice, fie pe scena, fie alaturi de familie. Am creat multe amintiri frumoase, suntem sanatosi si privesc cu optimism spre 2025.Inchei acest capitol cu ... citește toată știrea