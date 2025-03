Andra, emotionata pana la lacrimi de un moment artistic! Ce a impresionat-o pe cantareata: ,,Ma doare carnea pe mine" - VIDEO

Andra Maruta a fost impresionata de un moment artistic emotionant! Cunoscuta cantareata face parte din juriul Romanii au Talent de ani buni, insa povestea unei concurente a lasat-o cu gura cascata.Andra a fost profund marcata de melodia Mihaelei Breaban, o femeie in varsta de 52 de ani care a invins lupta cu cancerul."Am fost bolnava, am avut cancer la san si domnul doctor mi-a spus, dupa un an de lupta, ca am invins si sunt un om sanatos! Credeti-ma ca am ajuns acasa, mi-am luat chitara in ... citește toată știrea