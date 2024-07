Andra si Catalin Maruta vor fi nasi de botez pentru fiul Vladutei Lupau. Cea mai iubita cantareata din Ardeal a facut anuntul

Vladuta Lupau si fotbalistul Adi Rus sunt in culmea fericirii! Cei doi au devenit parinti pentru a doua oara. Cantareata a nascut, luni, 8 iulie, iar micutul Isaia a fost asteptat cu nerabdare de toti cei apropiati.Invitata in cadrul emisiunii lui Catalin Maruta, artista a explicat ca un factor decizional in alegerea numelui a fost si fiul sau, Iair, cu care discutase despre diferite variante de nume.De asemenea, ea a cerut sfatul Andrei Maruta, care a ajutat-o sa se hotarasca asupra numelui. ... citește toată știrea