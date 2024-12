Andreea Bostanica, ,,regina Tik-Tok-ului", a izbucnit in lacrimi dupa ce si-a pierdut bratara in valoare de 20.000 de euro. Fanii au reactionat rapid

Una dintre cele mai cunoscute personalitati din Tik-Tok-ul romanesc, Andreea Bostanica, a trecut prin niste momente neplacute de sarbatori. Aceasta si-a descarcat emotiile pe reteaua de socializare dupa ce si-a pierdut bratara preferata, marca Cartier, in valoare de aproximativ 20.000 de euro."Cel mai oribil Ajun de Craciun. Mi-am pierdut bratara mea preferata fix azi. Nu stiu de cate zile am pierdut-o, abia azi am observat. Din poze am vazut ca de multe zile lipseste", a spus influencerita, ... citește toată știrea