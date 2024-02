Andreea Raicu a vorbit deschis despre familie si relatiile care sunt intre oamenii care realizeaza continut pe retelele de socializare."Mi-au spus diversi oameni ca pare ca m-am plictisit de social media si ma gandesc ca poate si unii dintre voi simtiti la fel. Voi fi sincera pentru ca am promis ca voi fi mereu asa. Voi vorbi din cele doua pozitii diferite in care ma aflu, cea de creator de continut si cea de consumator de social media. Nu este vorba despre plictiseala, ci despre o nevoie. Am ... citeste toata stirea