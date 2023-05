Dan Ursa este marele castigator al trofeului si al premiului de 100.000 de euro de la Survivor Romania 2023. Clujeanul, agent de vanzari de profesie, a rezistat timp de cinci luni in jungla din Republica Dominicana. Acesta a dezvalui ce intentioneaza sa faca, odata ajuns inapoi in Cluj-Napoca.Dan Ursa a marturisit, in cadrul unui interviu, ca desi este castigatorul unei sume consistente, nu va renunta sa faca ceea ce ii place, ... citeste toata stirea