Armin Nicoara si Georgiana Lobont continua scandalul de zile mari. Mesaj transant: "Nu joc in liga oamenilor bogati, joc in liga oamenilor normali"

Armin Nicoara si Georgiana Lobont, in continuare la cutite! Armin Nicoara spune ca nici macar nu mai poate lua legatura cu nasa sa de cununie, pentru ca l-a blocat peste tot. Ba chiar mai mult, sotul artistei i-ar fi zis cu subiect si predicat ca Georgiana joaca in alta liga."Sunt blocat peste tot, nu am ce sa mai vad si sa caracterizez la ea. Eu mi-am spus durerea cand am avut de spus. Am primit un mesaj de la Rares. Mi-a spus: noi suntem in alta liga.Sunt foarte bine, mi-e bine cum e.(...) ... citește toată știrea