Au trecut doua luni de cand Isaia a venit pe lume, iar Vladuta Lupau a urcat deja pe podiumul de moda: "Vreti sa va spun secretul?"

Au trecut doua luni de cand Isaia a venit pe lume, iar Vladuta Lupau a urcat deja pe podiumul de moda. Cum si-a revenit atat de repede dupa ce a nascut? Explica chiar vedeta din Ardeal intr-un interviu.Miercuri, 11 septembrie, a debutat in orasul de pe Bega cea de-a IX-a editie a festivalului Timisoara Fashion Week, organizat de Rodica Costea, iar in acest an tematica a fost "Eleganta traditionala".Invitate au fost doua dintre cele mai indragite artiste de folclor din noua generatie, Olguta ... citește toată știrea