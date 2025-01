Aurel Tamas, cu lacrimi in ochi! Mesaj dureros din partea clujeanului: "Oare ce se intampla cu neamul meu?"

Aurel Tamas, cunoscut pentru melodiile sale de voie buna si bucurie a transmis un mesaj emotionant pe o retea de socializare.Indragitul artist este profund dezamagit ca romanii se lasa in voia unor importuri si module muzicale care nu au nimic de-a face cu mostenirea poporului roman."Cand vad cu cata usurinta neamul meu se lasa in voia unor importuri si module muzicale si ritmice care nu au nimic de a face cu mostenirea , incep sa cred ca : " Melodia neamului meu este in suferinta ". Ce ar ... citește toată știrea