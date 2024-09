Aurora boreala "s-a intors" la Cluj si a fost din nou vizibila azi-noapte. Fotografii impresionante au fost surprinse de clujeni FOTO

Noaptea trecuta, locuitorii din Cluj au avut parte de un spectacol rar si fascinant - aurora boreala. Fenomenul natural a fost vizibil din nou in zona noastra, oferind un peisaj spectaculos de lumina dansanta pe cerul nocturn. Aceasta aparitie neasteptata a creat o atmosfera magica si a fost admirata de numerosi curiosi si pasionati de astronomie.Aurora boreala, cunoscuta si sub denumirea de "luminile nordului", este un fenomen de lumina naturala care apare in regiunile polare. Acesta este ... citește toată știrea