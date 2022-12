"Avatar: The Way of Water", al treilea cel mai bun debut din pandemie la nivel mondial. Filmul SF a dominat in weekend box office-ul

"Avatar: The Way of Water", regizat de James Cameron, a dominat in weekendul de lansare box office-ul nord-american cu incasari de 134 de milioane de dolari si a generat 435 de milioane de dolari la nivel global, potrivit Variety.In strainatate, epopeea SF a strans 301 de milioane de dolari, suma la nivel global ajungand la 435 de milioane de dolari. Vanzarile de bilete marcheaza al treilea cel mai bun debut din pandemie la nivel mondial, dupa "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (442 ... citeste toata stirea