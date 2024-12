Baie fierbinte in ciubar la Targul de Craciun din Piata Unirii din Cluj pentru a infrunta frigul? Imaginatia clujenilor nu are limite FOTO/VIDEO

Baie in ciubar la Targul de Craciun? Cand frigul nu-i opreste pe tinerii clujeni sa se distreze... intr-un ciubar! FOTO VIDEOIn centrul Clujului, spiritul de sarbatoare se incalzeste in moduri neasteptate! Recent, imagini care au devenit virale arata un grup de tineri care, aparent neimpresionati de temperaturile scazute, se relaxeaza intr-un ciubar fierbinte instalat direct in inima Clujului.Tot Clujul se intreaba acum daca imaginile sunt sau nu reale :). Dar ce mai conteaza? Important e ca ... citește toată știrea