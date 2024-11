Bat clopote de NUNTA! Trei zodii norocoase vor fi cerute in casatorie pana la finalul anului

Trei zodii au sanse mari sa fie cerute in casatorie pana la sfarsitul anului. Energiile universului par sa fie perfect aliniate in cazul acestor nativi si, dupa multe framantari, par pregatiti sa isi uneasca destinele cu persoana iubita.Iata horoscopul pentru cele mai norocoase trei zodii:1. RacRomantici incurabili din fire, racii viseaza inca din copilarie la o casatorie de basm. Desi nu multi se asteapta, pana la sfarsitul anului, astrele le pregatesc surprize incredibile in plan amoros. ... citește toată știrea