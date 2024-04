Batalia pentru Primaria Capitalei, motiv de gluma pentru Florin Piersic Jr: "Asa se rezolva problemele cu paine si circ"

Florin Piersic Jr. a facut un pamflet pe internet pe baza alegerilor locale pentru Primaria Capitalei. In imagini se vede ca acesta suna un politician si anunta ca doreste sa candideze la Primaria Bucuresti.Clipul a devenit in scurt timp viral pe internet.Fiul celebrului actor clujean Florin Piersic sustine ca a gasit solutia pentru ca bucurestenii sa fie fericiti. Acesta ar fi: "paine si circ"."- Va salut!- Da, spuneti!- Florin Piersic Jr. ma numesc, as vrea sa candidez la primarie.- Sa ... citește toată știrea