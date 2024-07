Bebe Rexha a avut o noua iesire nervoasa, in timpul unui concert: "Daca ma lovesti cu ceva, iti voi lua tot ce ai" - VIDEO

Cunoscuta cantareata in varsta de 34 de ani, Bebe Rexha, a avut o noua iesire nervoasa, in timpul unui concert sustinut in Norvegia. Artista nu se afla la primul incident de acest tip.Prezenta la festivalul Palmesus din Kristiansand, Norvegia, interpreta piesei "In the Name of Love" si-a iesit din minti in momentul in care un fan a incercat sa arunce cu un obiect pe scena."Daca ma lovesti cu ceva pe scena, iti voi lua tot ce ai. Nu te juca cu mine acum", spune Bebe Rexha, conform imaginilor ... citește toată știrea