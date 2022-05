Bianca Dragusanu a ramas din nou fara barbat. Gabi Badalau a anuntat ca s-a despartit de aceasta. Care e motivul separarii

Gabi Badalau, iubitul Biancai Dragusanu, a anuntat in urma cu putin timp ca el si Bianca Dragusanu au pus punct relatiei lor.Anuntul neasteptat i-a suprins pe fani, in special dupa ce Gabi Badalau se intalnise din nou in instanta cu fost alui sotie, Claudia Patrascanu, pentru un nou termen in procesul lor de divort. Se pare ca la doar cateva zile distanta. Gabi Badalau a decis sa puna capat relatiei sale cu Bianca Dragusanu si a postat un mesaj pe Insta Stories.Gabi Badalau si Bianca ... citeste toata stirea