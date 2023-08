Bianca Dragusanu vrea sa se mute din Romania. Blondina si-a cumparat un apartament intr-o zona luxoasa din Dubai si spune ca nu exclude varianta mutarii definitive. Vedeta a dezvaluit ca in tara se plictiseste, la party-uri vede aceleasi fete, "care isi schimba hainele intre ele".Iubitei lui Gabi Badalau ii merge foarte bine in tara, aici are familia, prietenii, dar si o afacere cu rochii, care se bucura de un real succes. Cu toate astea, blondina nu exclude sa se stabileasca in Dubai, acolo ... citeste toata stirea