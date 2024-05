Boc: "Metroul din Cluj va fi primul metrou digital din lume. Va circula exclusiv online"- metroul Clujului subiect de glume pe internet

Anuntul facut de primarul Emil Boc, potrivit caruia lucrarile la metro vor incepe in cateva zile a devenit subiect de glume si ironii pe internet. Intrucat anuntul vine chiar in campania electorala, clujenii nu prea mai au incredere ca aceste proiecte se vor face cu adevarat sau sunt doar santiere deschise in campanie si uitate pana la urmatoarea turul urmator de alegeri.Cea mai noua varianta care circula printre internautii clujeni este cea potrivit careia i se atribuie primarului Emil Boc ... citește toată știrea