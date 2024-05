Bolid de aproape 300.000 de euro, parcat in centrul Clujului. Masina Ferrari Roma, cu o culoare neobisnuita baby blue, a atras toate privirile- FOTO

Ferrari Roma- baby blue, parcat in centrul ClujuluiUna dintre cele mai scumpe si poate si cele mai frumoase masini sport existente pe piata a aparut pe strazile Clujului, iar clujenii au putut sa o admire zilele astea de aproape in parcarea din Piata Unirii din centrul municipiului Cluj-Napoca. Masina, un model exclusivist, ce apartine unui dezvoltator imobiliar, al carei pret nu prea scade sub 250.000 de euro, indiferent ce dotari alegi, a reusit sa starneasca multiple reactii printre cei ... citește toată știrea