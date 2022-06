Boureanu a povestit cum s-a prins ca Cristi Borcea i-a "furat" nevasta: "A zis ca sunt tampit!"

Fostul parlamentar Cristian Boureanu a relatat, in cadrul podcastului lui Catalin Maruta, cum a actionat Cristi Borcea cand i-a "furat" nevasta.Cuplul Boureanu / Pelinel si Cristi Borcea / Alina Vidican se aflau intr-o vacanta, ultimii fiind nasii de cununie ai primilor."Pe Valentina am iertat-o. Nu am stiut ce s-a intamplat. Am aflat mai tarziu ca ei de prin 2011 au inceput sa aiba o relatie. Nu stiu exact de cand, nu m-a interesat mai mult de atat. Pe plaja, in prima zi de vacanta, imi aduc ... citeste toata stirea