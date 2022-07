Brad Pitt, imbracat in fusta la premiera filmului Bullet Train. Ce explicatie le-a dat actorul fanilor sai

Actorul Brad Pitt a renuntat la pantaloni si s-a imbracat in fusta la premiera noului film "Bullet Train", din Berlin, relateaza CNN.Actorul in varsta de 58 de ani a purtat pe covorul rosu un sacou maro, din in, si o fusta din acelasi material, tot maro, lunga pana la genunchi. Totul, asortat cu o camasa roz, bocanci si ochelari de soare.Intrebat de ce a ales aceasta tinuta pe covorul rosu, vedeta de la Hollywood a raspuns: "Briza, briza!", facand referire la ... citeste toata stirea