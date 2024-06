Bucurestean, socat de traficul din Cluj-Napoca: ,,M-a scurtcircuitat pe creier/ Nu stiu ce se intampla cu orasul acesta si cu locuitorii de aici" - VIDEO

Un bucurestean a ramas socat cand a ajuns in traficul din Cluj-Napoca. Tanarul nu a fost surprins de aglomeratie ci de comportamentul celorlalti soferi.Acesta a povestit pe o retea de socializare toata experienta sa de pe strazile din Cluj, videoclipul devenind rapid viral."Eu ca bucurestean din tata in fiu vreau sa va spun ca traficul din Cluj-Napoca m-a indus in eroare, m-a confuzat si pur si simplu m-a scurtcircuitat pe creier, nu stiu cum sa reactionez, nu mai stiu ce sa fac. Sa va ... citește toată știrea