Buhnici e scarbit de tinerele cu celulita si vergeturi: Daca ati investi in salita cat investiti in tatuaje, cred ca am fi toti mai bine!

Realizatorul de vloguri George Buhnici a spus ca a mers la festivalul de pe plaja pentru a vedea piele si nu celulita."Am vazut si fete care nu arata bine si nu as vrea sa se interpreteze, dar suntem la festival si putem da vina pe orice. E dupa ora la care puteam sa si fi consumat, habar n-am. Dar, serios, mai mergeti pe la sala, fetelor.Venim la mare ca sa vedem piele si as vrea ca pielea aia sa nu aiba vergeturi.Deci, daca ati investi in salita cat investiti ... citeste toata stirea