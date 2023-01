Calatorii pana la marginile Universului Observabil, la Iulius Mall Cluj. Ce poti vedea la Planetariul gonflabil din Atrium?

Aventurile la Iulius Mall Cluj continua si in 2023, iar prima provocare este sa faci o "vizita" in Univers, acolo unde nu credeai ca vei ajunge vreodata. Te poti "desprinde" de pe Terra, in perioada 21 ianuarie - 5 februarie si vei putea descoperi misterele constelatiilor din Emisfera Nordica, a celor zodiacale, vei afla cum au luat nastere si cum s-au stins stelele si vei zari marginile Universului Observabil. Calatoria fascinanta, plina de culoare si imagini fabuloase este destinata ... citeste toata stirea