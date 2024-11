Capitol incheiat in viata Vladutei Lupau! Fanii au ramas socati la anuntul facut de indragita artista: aEuro

Vladuta Lupau a facut o afirmatie care a surprins si uimit fanii artistei. Dupa aproape zece ani in care au fost in aceeasi formula, aceasta a anuntat ca se desparte de doi membri din trupa sa.Vladuta Lupau si trupa sa au adus bucurie in vietile a mii de oameni, onorand toate evenimentele la care au fost invitati. De aceea, vestea ca artista nu va mai canta alaturi de doi dintre ... citește toată știrea