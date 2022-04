Care a fost prima masina produsa in Romania si cum arata aceasta. Nu este Dacia

Istoria masinilor din Romania nu este foarte vasta, iar multe din autoturismele produse la noi nu au fost 100% romanesti. Primele autovehicule din tara noastra au aparut inca din anul 1900. Insa, prima masina produsa in Romania, fabricata la uzinele Resita, a fost consemnata in 1945. Nu este vorba de Dacia.Malaxa 1C este primul vehicul romanesc fabricat la Resita in anul 1945, imediat dupa sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial. La masina au lucrat si tehnicieni de la IAR Brasov, prima ... citeste toata stirea