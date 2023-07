Dupa o lunga perioada in care si-au cautat sufletul pereche, insa, fara succes, nativii vor avea parte de o surpriza de proportii in luna august. Ei au sanse mari sa gaseasca iubirea adevarata, in momente in care se vor astepta cel mai putin la acest lucru. Aceste zodii nu doar ca vor cunoaste persoane noi, ci se vor indragosti.Trei zodii care se indragostesc in momente neasteptate.Luna august vine cu noroc in dragoste pentru cateva dintre zodiile din horoscop, care vor ajunge sa se ... citeste toata stirea