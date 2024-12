Carmen de la Salciua, mesaj raspicat pentru romanii din diaspora, de Ziua Nationala: ,,Nici in alte tari nu sunt cainii cu colaci in coada"

Una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica de petrecere din Ardeal, Carmen de la Salciua, a tinut sa le transmita un mesaj romanilor din diaspora, cu prilejul Zilei Nationale a Romaniei.Artista a mentionat ca este de parere ca nimeni nu se poate regasi pe alte meleaguri, tara natala oferindu-ti mult mai multa liniste sufleteasca."Anul acesta sunt in strainatate de 1 Decembrie, cant pentru romanii de acolo. Oamenii din diaspora abia asteapta sa ajunga in tara. Poate uneori pare ca eu ... citește toată știrea