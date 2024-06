Carmen de la Salciua nu si-a reglat toate conturile cu fostul sot! Artista vrea sa-l dea in judecata pe Culita Sterp: "Nu am primit niciun ban!"

Desi s-au despartit de ani buni, Carmen de la Salciua si Cultita Sterp nu par a fi in relatii tocmai bune si, aparent, mai au cateva conturi de reglat, la propriu.Carmen de la Salciua, una dintre cele mai cunoscute artiste din Transilvania, vrea sa-l dea in judecata pe Culita Sterp, aceasta fiind ultima solutie daca fostul sau sot nu ii va da banii pe care i-a facut pe Youtube pe seama numelui ei.Pe scurt, in perioada in care cei doi formau unul dintre cele mai indragite cupluri din Romania, ... citește toată știrea