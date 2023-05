Clujeanca Carmen Grebenisan s-a intors in Romania, dupa ce a ocupat locul 3 in concursul Survivor Romania din Republica Dominicana. La intoarcerea pe meleagurile romanesti, aceasta le-a distribuit fanilor imagini dintr-un fast food din Romania.Vreme de 5 luni, influencerita Carmen Grebenisan a fost in Republica Dominicana, unde regimul alimentar nu pare sa ii fi priit. Departe de confortul din Romania si de mancarea fast-food, nu a fost o perioada chiar atat de usoara pentru Carmen. Printre ... citeste toata stirea