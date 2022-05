Cat castiga hairstylist -ul Bassam, dupa ce le aranjeaza pe "plasticatele" Romaniei: Dragusanu si Chivu

Bassam este hairstylist-ul vedetelor Bianca Dragusanu, Andreea Tonciu, Loredana Chivu, iar veniturile sunt pe masura."Regele coafurilor" isi reinvesteste banii castigati in tinute extravagante si extrem de comentate."Banii sunt chiar batuti la casa, sa stiti, ca eu sunt foarte corect cu tara. Fac foarte multi bani. Fiindca eu am salon, calculez in total, dar eu, intr-o zi foarte foarte buna, castig intre 5.000 Euro si 7.000 Euro.Dar acum o sa se intrebe lumea, pentru unde am ajuns, eu am ... citeste toata stirea