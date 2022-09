Cat costa cea mai scumpa sampanie din lume. "Minunea spumanta" are o vechime de peste o suta de ani

In timp ce unii oameni se distreaza si cu bani putini, altii sunt dispusi sa plateasca sume impresionante pentru a se bucura de cateva momente de relaxare. Sampania a devenit in ultimele secole o bautura extrem de populara si gustata din plin, dupa ce a cunoscut o mare trecere la aristocratia europeana. Originea ei se afla in Franta si in relieful specific unei zone viticole bogate.Calugarii au observat ca vinul pe care il imbuteliau pur si simplu pocnea pe neasteptate. In prezent, cunoscuta ... citeste toata stirea