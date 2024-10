Catalin Botezatu a lasat moda pentru actorie! Celebrul designer joaca rolul unui politist. Scenele au fost filmate la un hotel de lux din Cluj - FOTO

Catalin Botezatu a trecut de la creator de moda la actor. Celebrul designer a interpretat rolul unui sef de Politie, in lungmetrajul ,,Ecaterina".Catalin Botezatu a devenit Mihai Alexa, un personaj important in poveste, fiind colonel in Politia Capitalei si seful politiei.Din imaginile postate pe retelele de socializare de creatorul de moda, se poate vedea ca o parte din lungmetraj a fost filmata intr-o camera a unui hotel de lux din Cluj-Napoca, ... citește toată știrea