Clujeanca Carmen Grebenisan a vorbit sincer despre interventiile estetice pe care le are. Influencerita le-a enumerat si a discutat deschis cu fanii ei despre acest subiect. Grebenisan a declarat ca are implanturi mamare inca de la 21 de ani, iar prima interventie chirurgicala pe care si-a facut-o la nivelul fetei a fost injectarea buzelor cu acid hialuronic, de care in prezent este foarte mandra."Am operatie de implant mamar, pe care am facut-o undeva la 21 sau 22 de ani, ceva de genul asta. ... citeste toata stirea