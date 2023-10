Carmen Grebenisan castiga foarte multi bani lunar. Aceasta nu se poate plange de lipsa banilor, avand si doua firme pe langa activitatea sa platita de pe Instagram sau Facebook.Una dintre firmele lui Carmen Grebenisan are ca scop editarea publicatiilor periodice si a revistelor. Profitul realizat de vedeta in 2022 a fost de 171.000 de euro. Ceea ce inseamna ca intr-o singura luna vedeta a incasat circa 6.100 de euro, conform Star Matinal!Avand in vedere si cresterea euro la casele de schimb ... citeste toata stirea