Cati bani face Vladuta Lupau din muzica de petrecere. Indragita artista a renuntat la profesia de medic veterinar pentru muzica

Vladuta Lupau s-a nascut in Simleu Silvaniei. Aceasta este o zona in care se gasesc si minoritati de maghiari. Artista este, insa, romanca, declarandu-si mereu dragostea si aprecierea pentru toti fanii ei, romani, unguri si asa mai departe.Artista s-a nascut intr-o familie de veterinari si a urmat si ea, alaturi de fratele ei, aceasta facultate. A renuntat sa profeseze in domeniu, iubind muzica si alegand o cariera artistica.Mama artistei este medic veterinar si tatal ei inginer zootehnist. ... citește toată știrea