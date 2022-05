Cati bani primeste Oana Ciocan, de la ProTv, dupa eliminarea de la Survivor Romania 2022

Oana Ciocan va primi o avere dupa eliminarea de la Survivor Romania 2022. Ea a stat 15 saptamani in in Republica Dominicana.Oana Ciocan ar fi primit 1.000 de euro pentru fiecare saptamana, adica 15.000 de euro, bani multi avand in vedere ca este somera.Dupa ce a fost eliminata de la Survivor Romania 2022, Oana Ciocan a precizat ca este mandra de prestatia ei in Republica Dominicana."Domnul Dan, ma doare inima. Am crezut in sansa mea pana la final. Am luptat, desi mi-a fost greu uneori. Sunt ... citeste toata stirea