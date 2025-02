Cazinourile din Las Vegas: simboluri ale divertismentului mondial

Istoria jocurilor de noroc este una fascinanta si indelungata. Dovezile arheologice ale existentei acestei activitati de divertisment arata ca primele forme de jocuri de noroc dateaza din perioada Antichitatii.Cazinourile asa cum le cunoastem in prezent au aparut insa mult mai tarziu. Primele cazinouri terestre au fost infiintate in secolul al XVII-lea, odata cu aparitia cazinoului Ridotto, in 1638 in Venetia (Italia), ca urmare a unei dispozitii a guvernului pentru a avea un mediu controlat ... citește toată știrea